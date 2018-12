Doreen Dietel wird am 11. Januar ins RTL-Dschungelcamp ziehen. Woher kennt man die Schauspielerin und warum ist sie berühmt? Viele werden sich noch an die Schlagzeilen rund um ihre Schönheits-OP (Doreen Dietel ließ sich 1999 die Lippen aufspritzen) und einen Selbstmord-Versuch erinnern. Doch eine erstaunliche Karriere abseits der Promi-Partys in München legte sie bei "Dahoam is Dahoam" hin.