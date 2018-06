München - Die Lage für die Genossenschaften in München ist ernst – nicht nur für jene, die bauen wollen, sondern auch für bestehende. Die EBG München-West des Eisenbahnpersonals eG ist nur ein Fall von vielen. Tausende Wohnungen von Baugenossenschaften in München werden in den nächsten Jahren von Verkauf und Privatisierung bedroht sein, weil das Bundeseisenbahnvermögen (BEV) zum Höchstpreis verkaufen wird.