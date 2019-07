...Bedingungen für die Vertragsverlängerung: "Es gibt neben den Transfers noch viele andere Faktoren, die auch entscheiden können. Aber ob wir Transfers machen, ist ein Teil davon. Das spielt auch eine Rolle. Ich habe mit dem Vorstand gesprochen, sie machen ihren Job. Es ist wichtig für die Zukunft für den FC Bayern, was sie planen. Aber es ist nicht das Wichtigste."

Lewandowski denkt noch nichts ans Karriereende

...ein mögliches Karriereende 2023 in München: "Das ist noch zu früh, zu sagen. Ich bin bald 31 Jahre alt, aber ich fühle mich nicht wie 31 – eher ein paar Jahre jünger. Wie lange ich noch spielen will, kann ich nicht sagen. Ich denke nicht an mein Karriereende, das dauert noch ein paar Jahre. Ich will noch spielen so lange ich Spaß habe."

...seinen Körper und sein Fitness-Geheimnis: "Es geht darum, wie ich mich ernähre und wie ich im Kraftraum individuell trainiere. Das ist wichtig, um fit und länger gesund zu bleiben. Das geht es um Details, die ich jetzt hier nicht ausführen kann. Ich hoffe, dass ich dadurch länger spielen in meiner Karriere und länger Spaß am Fußball haben kann. Eine Fußball-Karriere dauert nicht so lange und ich will das Beste aus dieser Zeit haben."

...die Neuen Benjamin Pavard und Lucas Hernández (arbeitet in München an seiner Reha, d. Red.): "Wir haben erst drei Mal mit Pavard zusammen trainiert. Solche Spieler können uns mit ihrer Qualität wirklich helfen in dieser Saison. Pavard kann auf vielen Positionen spielen, ist Weltmeister geworden, daher sind die Erwartungen an ihn hoch. Beide sind bereit, auf höchstem Niveau zu spielen und mit uns erfolgreich zu sein."

