Drogenhändler vor Gericht Marihuanaplantage in der Tiefgarage

München - Sie tarnten sich als Filmgesellschaft, in Wahrheit aber legten die beiden Angeklagten (30 und 36 Jahre alt) nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft in einer angemieteten Kraillinger Tiefgarage eine große Marihuana-Plantage an. Laut Anklage befanden sich am 20. Juli 2016 1260 Pflanzentöpfe in der Aufzuchtanlage. Die vorgefundenen Marihuana-Pflanzen waren zwischen 20 und 60 Zentimeter hoch und wiesen überwiegend voll ausgebildete Blütenstände auf. Das bedeutet, dass mindestens 10,5 Kilo zu ernten gewesen wären.