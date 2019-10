Das Münchner Brüder- und Gründerpaar will die Investoren mit passgenauen und individualisierbaren Sitzbezügen fürs Auto überzeugen. 2018 gegründet, haben die beiden mittlerweile vier festangestellte Mitarbeiter. In ihrer Halle in Aubing produzieren sie die Bezüge – komplett nachhaltig und in Handarbeit. "Unsere Vision ist es, Freude, Farbe und Emotionen in alle Autos dieser Welt zu bringen!", sagen die beiden über ihr großes Ziel.