So läuft der Test ab: Je eine Person steht in den Zelten in voller Montur: Haube, Kittel, Mundschutz, Handschuhe und Schutzbrille. Sie winken die Autos einzeln vor. Im ersten Zelt werden die Verdachtsfälle registriert, im zweiten nimmt der Tester ein Wattestäbchen und streicht es durch das offene Fenster über die innere Wange eines Patienten. Vier bis sechs Minuten dauert die Prozedur. 50 bis 60 Fahrzeuge könnten so täglich durchfahren.