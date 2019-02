München/Krefeld - Gute Nachrichten für Löwen-Fans: Der Bayerische Rundfunk bleibt in der Dritten Liga am Ball und zeigt am Samstag (9. Februar, ab 14 Uhr) die Partie zwischen dem KFC Uerdingen und dem TSV 1860 live im Free-TV. Die Übertragung beginnt um kurz vor 14 Uhr – moderiert wird die Sendung von Tom Meiler, der BR-Kommentator ist Florian Eckl.