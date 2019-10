Drittes Kind ist unterwegs Tennisprofi Andy Murray wird wieder Vater - und zwar sehr bald

Was ihn zu dieser plötzlichen Bekanntmachung bewegte? In den kommenden Tagen starten mit den European Open in Antwerpen, Belgien, und den Stockholm Open in Schweden zwei Tennisturniere, die für den gebürtigen Schotten durchaus interessant sein könnten. Er habe sich jedoch für eine Teilnahme in Antwerpen entschieden, da er von dort aus schneller bei seiner hochschwangeren Frau in Großbritannien sein könne - sollte es so weit sein.