Der neueste Lerneffekt: Damit hier nicht nur Autofahrer Münchner getestet werden können, hat München nun an der Georgenstraße ein Testzelt bekommen, in dem Fußgänger getestet werden können, immer zwei gleichzeitig. "Walk-Through-Test" wird das Ganze am Tropeninstitut genannt. Autos können hier ebenfalls vorfahren.