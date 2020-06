TSV 1860 im S-Bahn-Derby gefordert

Das erste Derby in der englischen Woche haben die Löwen mit 1:2 gegen Stadtrivale FC Bayern II verloren, nun wartet das nächste brisante Duell auf den TSV 1860: Am Samstag gastiert die SpVgg Unterhaching im S-Bahn-Derby an der Grünwalder Straße.

Für beide Teams hat sich das Aufstiegsthema mittlerweile wohl endgültig erledigt. Die Löwen haben als Tabellenneunter fünf Zähler Rückstand auf Rang vier, der aktuell zur Relegation berechtigt.

Unterhaching seit sieben Spielen sieglos

"Jetzt geht es noch um den DFB-Pokal-Platz und eine grundsätzlich gute Platzierung", so Köllner über die neuen Ziele nach der Derby-Pleite gegen die kleinen Bayern.

Mit zwei Zählern weniger auf dem Konto rangieren die Hachinger drei Spieltage vor Schluss auf Platz zehn. Die Elf von Claus Schromm, die als Tabellendritter in die Corona-Pause ging, wartet inzwischen sieben Spieltagen auf einen Sieg.