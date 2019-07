Entsprechend angefressen reagierte auch die organisierte Fan-Szene der Löwen. "Auch im Rückspiel zeigte ein Teil der Münsteraner ihre asoziale Fratze als vor dem Gästebereich offensichtlich gewaltsam gestohlene Löwenschals präsentiert wurden", echauffierten sich in der Folge beispielsweise die "Groundhoppers 18690" via Facebook und bezeichnete die Aktion als "mit das asozialste, was derzeit in deutschen Stadien zu beobachten ist".