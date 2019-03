TSV 1860: In Schlagdistanz zum Relegationsrang

"Diese Liga ist außergewöhnlich. Ich bin ehrlich heilfroh, dass wir 40 Punkte haben", sagte Daniel Bierofka vor dem fränkisch-oberbayerischen Derby mit Blick auf die Tabelle und die jüngsten Ergebnisse der Dritten Liga.

Der 40-Jährige wirkte dabei gelöst und ruhig wie lange nicht. Kein Wunder, seine Löwen sind plötzlich Fünfter, sogar in Schlagdistanz auf Relegationsrang drei. Doch Bierofka warnt: Genauso schnell könne es wieder runtergehen, sagt er.

In Würzburg erwägt der einstige Bundesliga-Profi, seine Startelf zu verändern - wenn auch nur etwas. So könnten zum Beispiel Tempodribbler Benjamin Kindsvater oder Stürmer Markus Ziereis in die Anfangsformation rücken.

"Ich habe Markus Ziereis draußen gehabt, den Aaron Berzel, Sandro Abruscia. und Benny Kindsvater", meinte Bierofka mit Blick auf den Derbysieg gegen Haching: "Es waren intensive Spiele, ich überlege, ob ich was ändere." Kann Sechzig den Teams vor sich weiter Druck machen?