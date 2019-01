TSV 1860: "Es ist eine Standortbestimmung"

5:1 – das Hinspiel gegen die Sportfreunde Lotte war der bislang höchste Sieg für den TSV 1860 in dieser Saison. Doch: In den drei Tests der Wintervorbereitung gab es nur einen Treffer aus dem Spiel heraus. Was zur Frage führt: Wer soll nach dem Abgang von Adriano Grimaldi die Tore für Sechzig schießen?

Die Giesinger sind dennoch optimistisch. "Ein guter Start ist immer wichtig. Es ist eine Standortbestimmung", erklärte Sportchef Günther Gorenzel vor der Partie in Westfalen. Lotte hat in der Winterpause derweil kräftig umgebaut, neun Spieler ziehen lassen und sechs Neue dazu geholt, unter anderem den kroatischen Torjäger Toni Jovic, der im Test gegen den Regionalligisten VfB Oldenburg (5:0) direkt drei Mal traf. Die Löwen müssen derweil die Ausfälle von Quirin Moll und Marius Willsch verkraften.

Es wird also spannend am Autobahnkreuz – verfolgen Sie die Partie hier im Liveticker!

