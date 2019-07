Emotionales Löwen-Duell in Braunschweig

Zweiter Spieltag in der 3. Liga, die Sechzger spielen auswärts bei Eintracht Braunschweig. Bereits im Vorfeld bringt das Spiel einiges an Emotionalität mit sich, gab es in der Vorsaison beim Aufeinandertreffen beider Mannschaften doch Rassismus-Vorwürfe und eine Spuck-Attacke.

Während die Sechzger am ersten Spieltag nicht über ein 1:1 gegen Preußen Münster hinauskamen, konnten die Braunschweiger durch ein 4:2 gegen den 1. FC Magdeburg gleich den ersten Sieg einfahren. In der vergangenen Saison sind die Niedersachsen knapp am Abstieg vorbeigeschrammt, lediglich ein Törchen trennte die Eintracht von einem Abstiegsplatz.

Timo Gebhart in der Startelf?

Viele Aufstellungsfragen sind bei der Mannschaft von Trainer Daniel Bierofka schon geklärt. Offen ist hingegen noch, ob Rückkehrer Timo Gebhart diesmal bereits ein Kandidat für die Startelf ist. Zum Saisonauftakt gegen Münster kam der 30-Jährige erst in der 80. Minute ins Spiel.

Fraglich ist auch noch, ob die Youngster Dennis Dressel und Fabian Greilinger von Anfang an ran dürfen. Gegen Münster wurden beide Junglöwen eingewechselt und zeigten eine ansprechende Leistung.