Mattar kritisiert: Städtische Wohnungen sind zu groß

Mattar reicht das nicht. Er beantragte im Stadtrat, dass die Lose unterschiedlich verteilt werden. So schlug die FDP vor, dass wer aus Krankheits- oder Altersgründen umziehen muss, drei Lose bekommt und so höhere Chancen hat. Wer umziehen will, weil er in einer zu großen oder zu kleinen Wohnung wohnt, soll zwei Lose erhalten.