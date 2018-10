In Schloss Bellevue müsse wohl nicht nur das Dach saniert werden, sondern auch die gesamte Technik. So gebe es bis heute keine funktionierende Klimaanlage, was bei größeren Empfängen oder Staatsbanketten spürbare Auswirkungen habe, außerdem müsste auch die Heizung umfassend erneuert werden. Und die Mitarbeiter, die im rechten Seitenflügel des Schlosses ihre Büros hätten, seien bei offiziellen Veranstaltungen in ihrem Trakt regelrecht "eingesperrt" und könnten nicht einmal auf die Toilette gehen, da es in diesem Bereich keine gebe. "Das Schloss wurde nur in den Grundzügen funktionstüchtig gemacht", sagt ein Abgeordneter der AZ, "jetzt versagt die Technik nach und nach."

Roman Herzog, Bundespräsident von 1994 bis 1999, der als bislang einziges Staatsoberhaupt auch in dem Schloss wohnte, nannte Bellevue einmal recht flapsig eine "Bruchbude", in der ständig der Strom ausfalle. "Und stinken tut’s immer." Unter seinem Nach-Nachfolger Horst Köhler wurde es 2004/05 für rund 24 Millionen Euro umgebaut und modernisiert.