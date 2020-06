Das Torwart-Trikot für die kommende Saison wurde ebenfalls am Mittwoch veröffentlicht – zumindest indirekt. In einem Präsentations-Video ist Manuel Neuer kurz im neuen Dress zu sehen. Der Keeper wird demnach in einem blau-türkisen Jersey im Tor des FC Bayern stehen. Die weißen Streifen am Ärmel und dem Kragen stechen ein wenig hervor.

Wie das Ausweichtrikot der Bayern aussehen wird, ist noch nicht klar.

