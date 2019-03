Erst am Abend vorher erfuhr Zirkzee von seinem Einsatz in der U23, für die er bereits zwei Kurzeinsätze verbuchen konnte. Grund war die Abstellung der eigentlichen Leistungsträger Woo-yeong Jeong, Meritan Shabani und Lukas Mai für das Profi-Team, das am Samstag in Mönchengladbach antritt. "Wir sind sehr zufrieden. Vor allem, weil Joshua keine Sekunde mit uns trainiert hat", konstatierte daher auch U23-Trainer Holger Seitz: "Wir wussten nicht, wie es bei den Profis aussieht. Insofern muss man wirklich sagen, dass er und die gesamte Mannschaft es richtig gut gemacht haben."