14 und 18 Jahre alte Schülerinnen attackiert

Am gleichen Abend, gegen 22.15 Uhr, wurden die Polizeieinsatzkräfte erneut von einer 18-jährigen Frau aus München über einen ähnlichen Vorfall informiert. Auch sie war bei der Verrichtung ihrer Notdurft in einem Gebüsch von einem unbekannten männlichen Täter überrascht worden, als dieser versucht hatte, sie am entblößten Unterleib zu berühren. Im Anschluss an die Tat flüchtete der Täter ins nahgelegene Unterholz.