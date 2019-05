Ottobrunn - Bei einem Brand in einer Schule in Ottobrunn sind am am Montag zwei Schülerinnen und ein Schüler verletzt worden. Eine Lehrerin bemerkte vergangenen Montagvormittag Rauch, der aus einem Toilettenraum der Schule drang. Die Frau alarmierte die Einsatzkräfte und bekämpfte den Brand an einer Handtuchrolle mit einem Feuerlöscher. Insgesamt drei Schüler wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht