Das bedeutet für die 25 Start-Kandidatinnen: In Costa Rica, ihrem ersten Stopp nach der großen Eröffnungsshow in München, warten gleich drei neue, unerwartete Konkurrentinnen auf sie. Denn auch Maribel (18, Mühlheim an der Ruhr), Valeria (19, Freiburg im Breisgau) und Jacky (21, Rheingau-Taunus) sind heiß auf den Titel "Germany's next Topmodel 2020".