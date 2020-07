Sie war anders als so viele Ex-Frauen von Superstars, wollte nie ins Rampenlicht oder die Ehe mit einer Berühmtheit vergolden. Renate Blauel (63), Toningenieurin aus München, war von 1984 bis 1988 mit Elton John (73, "I’m Still Standing") verheiratet. Danach war sie komplett abgetaucht. Bis jetzt. Gerade ist ihre Klage vorm Obersten Gericht in London eingegangen.