Bislang blieb Erdmann, vergangene Saison Stammspieler bei Zweitliga-Absteiger 1. FC Magdeburg, beides schuldig: Er schaffte es nicht, mit Leistung voranzugehen. Ausgerechnet in Magdeburg präsentierte er sich indisponiert, war an drei Gegentreffern beteiligt. Zuverlässig zeigte er sich nur bei der Anhäufung von Gelben Karten (3). Beim 0:0 gegen Meppen legte ihn eine Mandelentzündung lahm, während Kapitän Felix Weber und Berzel auf dem Rasen für die erfreuliche Null in der Defensive sorgten. Jetzt durfte das Duo ebenfalls ran, der fitte Erdmann bekam eine Denkpause.