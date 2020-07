Drehpause war länger geplant Fünfte Staffel von "The Crown" kommt erst 2022

Fans der Netflix-Serie "The Crown" müssen sich offenbar bis 2022 gedulden, bevor die fünfte Staffel der Serie über das britische Königshaus in die vorletzte Runde geht. Wie das Branchenportal "Deadline" berichtet, werden die Dreharbeiten an der Erfolgsserie erst im Juni 2021 fortgesetzt. Die Drehpause sei Teil des Produktionskalenders und habe nichts mit der Corona-Pandemie zu tun.