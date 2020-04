Die Produktion steht still, derzeit stehen die Schauspieler von "Dahoam is Dahoam" wegen der Corona-Pandemie nicht am Set, sondern bleiben zu Hause. Der BR gab am Dienstagmittag bekannt, dass Dreharbeiten unterbrochen und Drehbücher umgeschrieben werden müssen. Auch eine Zwangspause für ältere Schauspieler sei im Gespräch.