Wie die Polizei berichtet, sägte der Mann ein Holzfenster mit einer elektrischen Säbelsäge aus der Wand. Als ein abgeschnittenes Stück des Fensterrahmens nach unten fiel, griff der 45-Jährige reflexartig danach und rammte sich dabei die noch arbeitende Säge, die er in der anderen Hand hielt, in die linke Hand. Laut Polizei blieb das Sägeblatt mittig in der Hand stecken.