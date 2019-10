Gewerkschaft fordert "rentenpolitische Kurskorrektur"

Die NGG fordert angesichts des sich abzeichnenden Trends eine "rentenpolitische Kurskorrektur". Dass sich die Gewerkschaft für das Thema stark macht, liegt daran, dass besonders in der Gastro-Branche im Vergleich zu anderen schlecht gezahlt wird – und sich damit das Risiko erhöht, im Alter nicht genug Rente zu haben. Tim Lünnemann, Geschäftsführer der NGG-Region München, sagt dazu: "Eine entscheidende Ursache für dürftige Renten sind niedrige Einkommen. Auch wer Jahrzehnte in einer Bäckerei oder einem Restaurant gearbeitet hat, landet im Alter oft unter der Armutsschwelle." Das liege auch an der Praxis vieler Unternehmen, aus Tarifverträgen auszusteigen und so die Löhne zu drücken. Hinzu käme der Trend zu Teilzeit und Minijobs.