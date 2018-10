Bitter: Nach seinem Startelf-Einsatz zum Saisonauftakt beim 1. FC Kaiserslautern durfte Mauersberger am Sonntag erstmals wieder von Beginn an in der Defensive ran. Doch schon nach sechs Sekunden blieb "Mauer" nach einem Kopfball-Duell mit Luka Tankulic und dem anschließenden Zusammenprall benommen auf dem Boden liegen. Sofort wurde signalisiert, dass der Routinier ausgewechselt werden muss.