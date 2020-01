Das RTL-Dschungelcamp ist am Freitagabend gestartet und hält direkt, was es verspricht. Jede Menge Ekel, drohender Zickenzoff und eine kleine Kotzparade. Ex-Politiker Günther Krause wurde von Dr. Bob aus dem Camp geholt. Und wer wurde von den Zuschauern in die nächste Dschungelprüfung gewählt?