Leon Goretzka: Note 3

Der Neuzugang vom FC Schalke 04 legte eine beachtliche Debütsaison beim FC Bayern hin. In der Liga gelangen ihm in 30 Spielen acht Tore und fünf Vorlagen. Zwischenzeitlich zog ihn Kovac etwas weiter ins defensive Mittelfeld zurück. In den entscheidenden Momenten der Saison hatte der 24-Jährige Verletzungspech und verpasste so das Achtelfinalhinspiel der Champions League in Liverpool und das Pokalfinale.