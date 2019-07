Der Schock über die unerwartete Nachricht ist groß. Mit nur 47 Jahren verstarb Lisa Martinek am 28. Juni beim Sommerurlaub mit ihren Liebsten in Italien. Gemeinsam mit ihrem Mann Giulio Ricciarelli und den drei Kindern (3, 7 und 8) wollte sich Lisa Martinek eine Auszeit gönnen, vom Alltag abschalten und ihr Familienglück genießen. Am Ende sollten die Ferien in einer Tragödie enden...