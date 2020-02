München/London - Bayerns Kapitän Manuel Neuer klang vor dem Abflug in die britische Hauptstadt und dem anstehenden Duell im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Chelsea selbstbewusst: "London liegt uns", tönte der Torwart. Das kann man so sehen, fünf Siege haben die Bayern bei zehn Pflichtspielen der Königsklasse in London eingefahren, dazu zwei Unentschieden.