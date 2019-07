Glück wiederum für Sechzig, dass Gerrit Wegkamps Rückzieher im Liegen knapp am Tor vorbeistrich (41.). Nach dem Seitenwechsel war es Christopher Handke, der forschere Gäste nach einer Ecke fast zum Ausgleich geköpft hätte (49.). Sechzig musste sich mehrerer Zwickauer Angriffe erwehren, doch in die Zwickmühle gerieten die Giesinger vorerst nicht. Der erlösende Konter gegen einen durchschnittlichen Gegner, er wollte Bekiroglu und Co. nicht gelingen – bis der Mann des Abends zum zweiten Mal zur Stelle war und eine sehenswerte Kombination gekonnt abschloss.