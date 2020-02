Damit hat der Nationalspieler in zwei Gastspielen in Englands Hauptstadt sechs Treffer erzielt. Schon beim fulminanten 7:2-Erfolg gegen Tottenham Hotspur im Oktober 2019 war dem 24-Jährigen ein Viererpack gelungen. "Es tut immer gut, nach London zurückzukommen", meinte Gnabry nach der Partie bei "Sky". In eine dicke Jacke gehüllt, hielt der Nationalspieler die Trophäe für den "Man of The Match" in der Hand. "Wir haben viel Druck gemacht und freuen uns natürlich über dieses Ergebnis", sagte der 24-Jährige.