Hat die neue Doppel-Acht eine Zukunft?

Coutinho und Müller Seite an Seite - werden wir das also künftig öfter zu sehen bekommen? Wahrscheinlich nur gegen Außenseiter-Teams – zu offensiv wäre das Mittelfeld mit Thiago als alleinigem Sechser. Rekord-Stürmer Robert Lewandowski jedenfalls ist zufrieden mit der Kovac-Neuerung: "Ich bin sicher, Thomas Müller hilft uns in dieser Saison noch sehr oft. Ich freue mich einfach, dass wir so viele Offensivspieler mit solch einer Qualität in unseren Reihen haben", sagte der Pole nach dem Sieg gegen Union.