Dokumentarfilm "Elephants" Bestätigt! Das ist Herzogin Meghan erster Job nach dem "Megxit"

Damit ist es offiziell: Disney holt Herzogin Meghan (38) zurück auf den Bildschirm. Die 38-Jährige wird als Erzählerin in dem Dokumentarfilm "Elephants" zuhören sein, der am 3. April bei dem neuen Streaming-Dienst "Disney +" zu sehen sein wird. Das gab der US-Unterhaltungsriese via Twitter bekannt. Der "Megxit" tritt am 1. April offiziell in Kraft.