Verhindert die U-Bahn neue Wohnungen?

Auch die Neubaupläne, die es für das Areal gibt, könnten wackeln. Wie das Kommunalreferat der AZ im Februar mitgeteilt hat, sollten auf dem Gelände der Fraunbergstraße Wohnungen für Senioren und Alleinerziehende gebaut werden. Weil die U-Bahn unter dem Gelände verläuft und deshalb wohl nur eine Bebauung ohne Keller möglich ist, sollen die zuständigen Referate von diesem Plan wieder abgerückt sein. Vor allem, weil der Gebäuderiegel an der Schäftlarnstraße früher eine Druckerei war – und der Boden darunter deshalb belastet ist und wohl ausgetauscht werden muss.

Sehr will von der Stadt nun wissen, wie es auf dem Gelände weitergeht. Auf der Bürgerversammlung des Bezirks will er am Dienstagabend einen entsprechenden Antrag stellen.

Das sagt die Stadt

Auf AZ-Anfrage wollte das Kommunalreferat etwaige Abrisspläne nicht bestätigen. "Die Gebäude an der Fraunbergstraße 4 sind nicht funktionsfähig und müssen für die geplante Zwischennutzung vom Kommunalreferat ertüchtigt werden", sagte Sprecherin Birgit Unterhuber. Die zuständigen Stellen seien aber weiter mit einer möglichen Zwischennutzung befasst.

