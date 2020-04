Das Ei aufschlagen und auswaschen – den Inhalt für Rührei oder einen Kuchen aufheben. Die untere Hälfte einer Eierschale mit Kleber einschmieren. Wollfaden kreisförmig herumwickeln, damit ein kleines Körbchen entsteht. Am besten von zwei Seiten beginnen, damit man den Korb an den Enden aufhängen kann. Watte in die Eihälfte legen. Auf die Watte die Samen streuen oder die Erde und dann die Blumensamen einfüllen. Fertig ist der Schmuck für den Osterstrauch.