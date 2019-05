Was wird Niko Kovac konkret vorgeworfen?

Die Kritik an Kovac kommt nicht nur aus der Führungsetage, sondern auch aus der Mannschaft. Hintergrund: Einige Stars vermissen in der Offensive eine klare Spielphilosophie des Trainers, der immer wieder zur defensiven Kontrolle mahnt. Und trotzdem hat Bayern in der Liga so viele Gegentore kassiert wie zuletzt 2011 (schon 31). Rummenigge wünscht sich generell attraktiveren Fußball. Hoeneß hingegen verteidigt (bislang) den Trainer, den vor allem er haben wollte. Es ist auch ein Machtkampf der Bosse, der auf Kovacs Rücken ausgetragen wird.