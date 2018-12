München - Zur Sicherung der Energieversorgung im Freistaat braucht es laut Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) in Bayern Gaskraftwerke mit einer Leistung von mindestens vier Gigawatt. Diese Energie solle Deutschlands modernstes Gaskraftwerk Irsching im oberbayerischen Vohburg an der Donau und ein zweites noch zu bauendes Kraftwerk liefern, sagte er am Donnerstag am Rande eines Energiegipfels in München.