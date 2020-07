München - Entsteht in München ein Radl-Referat? Stadtrat Richard Progl (Bayernpartei) glaubt: Ja! Am Mittwoch, als es im Stadtrat darum geht, ein zukünftiges Mobilitätsreferat mit 300 Mitarbeitern in die Wege zu leiten, sagt er: "Alles, was wir damals schon befürchtet haben, ist jetzt voll eingetreten. Das ganze wird eine reine Radl- und Fußgängerveranstaltung."