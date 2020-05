München - Bis August kann Peter Fleming, Geschäftsführer vom Club Harry Klein, noch durchhalten. "Danach wird es problematisch", sagt er. Das grün-rote Rathausbündnis will jetzt mit einem vierteiligen Dringlichkeitsantrag Clubs wie seinem helfen. Unter anderem, indem zukünftig Sitzungen in Nachtclubs und Discos stattfinden. Die Ideen sollen im Wirtschaftsausschuss am kommenden Dienstag behandelt werden.