München - Sie strahlt, sie steht fest am Rednerpult und mitunter spricht sie so angriffslustig wie die Farbe ihres magenta-glänzenden Kleids. Am Ende ihrer gut halbstündigen Nominierungsrede im München Hoch5 im hippen Werksviertel hat Kristina Frank 119 Ja-Stimmen (zwei Mal nein) eingesammelt.