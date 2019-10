Dirndl-ABC Nach der Wiesn: Das Dirndl richtig waschen und aufbewahren

Dirndl richtig trocknen

Ganz wichtig: Der Trockner ist für die Tracht tabu! Die hohen Temperaturen und der feine Dirndlstoff sind eine denkbar schlechte Kombination - die Gefahr, dass das Dirndl eingeht, entsprechend hoch. Am besten man hängt das Dirndl nach dem Waschen an einem Kleiderbügel an die frische Luft. Kleiner Tipp: In noch leicht feuchtem Zustand bügeln, so bekommt man knittrige Röcke wieder schön glatt.

Dirndl richtig aufbewahren

Jedes Jahr im Herbst stellt sich für viele die gleiche Frage "Wohin nun mit dem schönen Dirndl?" - die Wiesn ist vorbei, das Dirndl frisch gewaschen und im Kleiderschrank nimmt es zu viel Platz weg. Hineinquetschen möchte man das gute Stück abgesehen davon auch nicht - die Knitterfalten rächen sich spätestens im nächsten Jahr. Unser Tipp: Das Dirndl in einen speziellen Kleidersack packen (Mottenpapier nicht vergessen!).