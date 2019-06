Dinnerparty im Winfield House Donald Trump: Das servierte der US-Präsident Charles und Camilla

Prinz Charles (70) und Herzogin Camilla (71) zu Gast bei Donald (72) und Melania Trump (49): Am Dienstagabend stand in London die für den britischen Thronfolger ausgerichtete Dinnerparty des US-Präsidenten an. Ort des Geschehens war das Winfield House im Regent's Park, das gleichzeitig auch das Zuhause des US-Botschafters in der britischen Hauptstadt ist. Laut der britischen "Daily Mail" waren rund 60 Personen bei der Party mit dem Dresscode "Black Tie" zu Gast.