Vor der Show ist dieses Jahr schon mitten in der Show: Obwohl die 14. Staffel von "Germany's next Topmodel" offiziell erst am 7. Februar auf ProSieben startet, können sich Fans jetzt schon mit den Models vertraut machen. "GNTM" setzt zur diesjährigen Staffel verstärkt auf Online-Inhalte und hat eine umfangreiche Seite eingerichtet, auf der die Zuschauer und Zuschauerinnen jetzt schon 35 Kandidatinnen in Vorstellungsvideos sowie ersten Fotoshootings kennenlernen und Herzchen an ihre Lieblingsmodels verteilen können.