Beim Musiksender VIVA quasselte sich Gülcan Kamps in die Herzen der jungen TV-Zuschauer, doch seit Jahren ist es ruhig um die sympathische 37-Jährige geworden. "Meine Leidenschaft zum Talken und Entertainen lebe ich jetzt täglich bei Instagram aus", sagt Gülcan zur AZ. Sie sei jetzt "Sinnfluencerin", betont sie. Und erklärt: "Mir ist es sehr wichtig, dass meine Instagram-Auftritte in erster Linie Frauen etwas in ihrem Leben bringen. Das können Tipps für ein besseres Selbstwertgefühl sein oder Ernährungstipps und schnelle Make-up-Videos zum Nachstellen."