Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren am Sonntagmorgen gegen 6.40 Uhr mehrere Mitteilungen über Ruhestörungen in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München eingegangen. Die Anrufer sprachen dabei von einer Veranstaltung mit elektronischer Musik in einem Waldstück in der Nähe des Aschheimer Ortsteils Dornach.