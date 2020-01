Bis zu 14 PS und 40 Nm Extra-Drehmoment stehen so zur Verfügung, um den 2,2-Tonner in Schwung zu bringen. Die Auswirkungen des Turbolochs, die beim Volvo-Dieselantrieb bauartbedingt sowieso ziemlich gering sind, lassen sich damit noch ein Stück weiter ausmerzen. Ab etwa 1500 Touren geht es durchaus zügig voran, immerhin sorgen ja zusätzlich zur E-Power noch zwei unterschiedlich große Turbolader fein aufeinander abgestimmt für Druck auf dem Antriebsstrang. Für die Statistik: Die 235 PS und die 480 Nm plus die Power vom ISG sind für 220 Sachen Spitze und 7,6 Sekunden beim 0-bis-100-Spurt gut. Der vergleichsweise dezente elektrische Extra-Schub wird dabei so in den munteren Beschleunigungsvorgang integriert, dass er nicht extra auffällt.