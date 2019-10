Diese Kandidaten sollen feststehen Zieht Laura Müller ins Dschungelcamp?

Auch andere Namen brachte die "Bild"-Zeitung bereits ins Spiel. So scheint der Ex-Bachelor Paul Janke (38) ein heißer Kandidat auf den Einzug zu sein. Auch der "DSDS"-Gewinner aus dem Jahr 2017, Alphonso Williams (57), sei in der Verlosung. Zu guter Letzt wird der Name von Ennesto Monté (44) in den Ring geschmissen, der als möglicher Kandidat auf der Liste stehen soll. Vom Sender RTL gibt es zu diesen Spekulationen allerdings noch keine offizielle Bestätigung.